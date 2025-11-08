Estados acuerdan poner fin a las amalgamas dentales con mercurio en 2034

El convenio, que toma su nombre de la bahía japonesa donde decenas de personas a mediados del siglo pasado murieron por una intoxicación con mercurio, ya indicaba desde su adopción en 2013 que los países debían avanzar en la eliminación de estas amalgamas, pero no fijaba una fecha para ello, que ahora sí se incluye en las enmiendas.

"Este acuerdo basado en la ciencia y con una meta temporal marca un decisivo paso hacia la eliminación total del mercurio en la odontología, y hacia un futuro más seguro para todas las comunidades", señaló el secretariado, anfitrión del sexto encuentro de Estados parte celebrado en Ginebra del 3 al 7 de noviembre.

Tras las deliberaciones también se acordó acelerar los esfuerzos globales para eliminar el uso de mercurio en productos blanqueadores de la piel y otros cosméticos, así como fortalecer la cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para combatir el tráfico ilegal de productos con este metal pesado.

También se debatió el uso del mercurio en minas de oro a pequeña escala, una de las principales fuentes de contaminación con el primero de estos metales, señalándose que deben ofrecerse medios de vida alternativos a las comunidades que viven de estas actividades, a menudo artesanales.

Se analizaron además posibles maneras de reducir el consumo de los productos que se elaboran con oro sacado de estas explotaciones, por ejemplo mediante certificados de procedencia de las materias primas.