Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

Declaró que los tres turistas fueron detenidos por "infringir la ley egipcia tras intentar tomarse fotografías desnudos junto a la Gran Pirámide".

Las fuerzas de seguridad egipcias los detuvieron de inmediato y los arrestados confesaron los hechos de los que se les acusa, detalló la fuente.

Asimismo, indicó que "los turistas alegaron desconocer la normativa y las leyes egipcias, afirmando que tal comportamiento es permisible y no ilegal en sus países de origen".

No obstante, los funcionarios de seguridad no revelaron la nacionalidad de los tres turistas y solo confirmaron que habían notificado a sus respectivas embajadas el incidente.

"Los tres turistas fueron detenidos, se levantó un acta y se iniciaron los procedimientos legales", añadió la fuente, asegurando que los arrestados ya están disposición de las autoridades competentes.

No es la primera vez que se da este tipo de polémicas en torno a las tres pirámides de Guiza.

A finales de 2018, causó revuelo en el país un vídeo difundido en las redes sociales en el que se ve a una pareja escalando una de las tres pirámides de Guiza y que finaliza con los dos desnudos en la cima.

En marzo de 2017, una modelo belga posó desnuda en la explanada de las pirámides de Guiza y posteriormente fue detenida durante un día en el templo de Karnak, en Luxor, cuando se despojó de su vestimenta para otra sesión fotográfica.

Desde el año 2020, hay una enmienda legislativa que contempla penas de mínimo un mes de cárcel o multa de hasta 10.000 libras egipcias para aquellos que cometan actos contra la "moral pública" o escalen los sitios arqueológicos del país.

La enmienda añadió dos cláusulas a la Ley de Antigüedades de 1983, que penaliza con estas sanciones no solo los actos obscenos, sino también a aquellos que escalen los monumentos o entren "a escondidas" en museos o sitios arqueológicos.