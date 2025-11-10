Día 1 de la COP30: arranca formalmente la cumbre climática de Belém (Brasil)

Redacción Medioambiente, 10 nov (EFE).- Las negociaciones de la COP30 arrancan oficialmente este lunes tras el prólogo protagonizado jueves y viernes de la semana pasada por la cumbre de líderes, en la que se hicieron nuevos llamamientos a una transición justa y, sobre todo, a una mayor concreción de acciones eficaces para revertir la degradación ambiental.