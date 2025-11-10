Mundo
10 de noviembre de 2025 - 11:21

Impresionantes imágenes de la devastación causada por un tornado en Paraná, Brasil

Fotografía aérea que muestra la destrucción causada por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Paraná, Brasil).
El pasado viernes un devastador tornado arrasó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, limítrofe con el departamento de Alto Paraná. Ahora autoridades y habitantes se concentran despejar los escombros y restablecer los servicios esenciales. El escenario es desolador y da cuenta del poder destructivo del tornado.

El fenómeno meteorológico dejó seis muertos y más de 800 heridos el viernes tras azotar esta localidad de 14.000 habitantes del estado de Paraná, ubicada a unos pocos cientos de kilómetros de las famosas cataratas de Iguazú.

Escombros ocasionados por un tornado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil).
La fuerza del tornado, cuyos vientos alcanzaron los 250 kilómetros por hora, destruyó casas, comercios, escuelas y centros de salud. Hizo volar vehículos y arrancó árboles de raíz.

Personas caminan en medio de escombros este domingo en una zona afectada por un tornado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil).
“Comenzó aquel estruendo tan rápido, le dije a mi marido: ‘esto no es bueno, es peligroso’, y comencé a leer la Biblia, pero ya no dio más tiempo”, relató a AFP Lourdes dos Santos, residente de Rio Bonito.

Fotografía aérea que muestra la destrucción causada por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
La mujer atinó a refugiarse debajo de una mesa cuando llegó el temporal. “Fue muy trágico”, agregó, al lamentar que sus vecinos están entre los fallecidos.

Una mujer espera sentada en su casa este sábado, parcialmente destruida por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
Las brigadas dieron por finalizadas las búsquedas en el área urbana e informaron que no hay nuevas víctimas mortales ni desaparecidos, informó el domingo el gobierno de Paraná.

Destrucción causada por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
Ahora concentran su trabajo en la reorganización de servicios como el restablecimiento del agua, la telefonía móvil y la energía eléctrica, así como la distribución de alimentos y agua potable.

Edificaciones destruidas por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
Hasta la mañana del domingo, 32 víctimas permanecían internadas, cuatro de ellas en Unidades de Terapia Intensiva, aunque ninguna en estado grave, según el gobierno local.

Fotografía aérea que muestra la destrucción causada por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
El sábado, AFP vio habitantes que intentaban recuperar algunas pertenencias de entre los escombros, mientras cuadrillas con retroexcavadoras removían montañas de amasijos de hierro y concreto.

Un vehículo destruido por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil).
“La ciudad está prácticamente destruida”, declaró a periodistas el alcalde de Rio Bonito, Sezar Augusto Bovino, que dijo que aun es difícil estimar la magnitud del desastre.

Un coche aplastado en Bonito do Iguacu, Paraná, Brasil.
Destrucción en un estadio de Río Bonito, en Paraná, Brasil.
El gobierno de Paraná decretó el sábado “estado de calamidad pública” para liberar recursos de emergencia de forma inmediata.

Las autoridades dijeron que trabajan en un plan de créditos y apoyo para la reconstrucción, mientras el parlamento local votará una ley de urgencia para entregar 50.000 reales (US$ 9.300) de ayuda inicial a cada familia afectada.

Una de las primeras imágenes que se difundieron de la destrucción en una ciudad del estado de Paraná.
Los cerca de mil damnificados están siendo repartidos por establecimientos de ciudades cercanas como gimnasios y escuelas convertidos en refugios.

La velocidad del tornado en Río Bonito, Paraná, habría llegado a los 250 km por hora.
“Ese tornado se separó de un centro de baja presión, un ciclón extratropical que está afectando la región sur de Brasil”, explicó a AFP José Marengo, del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales.

El tornado alcanzó la categoría 3 en la escala Fujita de 5.

Marengo señaló que la previsión de tornados es muy difícil porque se forman en pocos minutos, y advirtió que Brasil necesita desarrollar mejores sistemas de alerta temprana para este fenómeno.

El desastre se produjo poco antes de la apertura de la COP30 sobre el clima, que comienza el lunes en Belém, en el norte de Brasil.