Senadores de EE.UU. logran acuerdo para poner fin a parálisis presupuestaria récord

Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición acordaron dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales, indicaron CNN y Fox News.

La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, aparentemente con el apoyo suficiente de los demócratas. Si la Cámara de Representantes también aprueba el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días.

Este avance genera esperanzas de un pronto retorno a la normalidad luego de que cientos de miles de empleados federales han estado suspendidos o trabajando sin paga desde el 1 de octubre.

“Parece que estamos cerca de terminar con el cierre” gubernamental, dijo Trump a periodistas al llegar a la Casa Blanca después de un fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trump insiste en su propuesta para abrir el Gobierno tras no lograrse acuerdo en el Senado

Según los legisladores, el acuerdo buscar financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), actualmente suspendido. También incluye revertir el despido de miles de empleados federales el mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta “protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el ‘shutdown’, y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo”, afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó, sin embargo, que la extensión de las ayudas de salud sea objeto de una votación y no de una adopción directa.

“Esta lucha va y debe continuar”, declaró en la Cámara Alta.