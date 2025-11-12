Trump acusa a los demócratas de "desviar la atención" con el caso Epstein y difundir bulos

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, horas después de que se dieran a conocer estos correos.

"Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa", prosigue el mensaje del jefe de Estado, que acusa a los demócratas de costarle a EE.UU. "1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo".

Trump asegura que los demócratas "deben pagar las consecuencias" y que "no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto".

"¡Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas!", concluye el texto del mandatario.

Entre los correos publicados hoy por el Congreso estadounidense destacan tres, fechados en 2011, 2015 y 2019, en los que Epstein presuntamente escribió que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el ahora presidente pasó "horas" con una de sus víctimas, Virginia Giuffre.

Giuffre, quien se quitó la vida el pasado abril, aseguró haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Epstein y de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

En diferentes testimonios, la mujer dijo haber conocido a Trump cuando trabajó para él en su balneario de Florida y aseguró que no estuvo involucrado en ningún abuso ni actividad delictiva relacionados con ella.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, empleó hoy argumentos similares a los de Trump al ser cuestionada acerca de los correos en mención.

Leavitt también volvió a negar que Trump esté contemplando conceder el indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, quien cumple veinte años de condena por tráfico sexual de menores.