Albert Serra habla con León XIV de su película sobre el torero peruano Roca Rey

"Ha estado muy bien, perfecto. Había mucha gente y no he podido alargarme pero le he dicho que mi última película es sobre una estrella de Perú", refirió a su salida de la audiencia en uno de los pasillos del Palacio Apostólico.

Serra, que saludó brevemente al pontífice al término del encuentro, se refería a su película 'Tardes de Soledad' (2024), documental que sigue la rutina del torero peruano Andrés Roca Rey y con la que ganó la Concha de Oro del 72º Festival de San Sebastián.

León XIV mantuvo este sábado un encuentro en el Vaticano en el que recibió a casi un centenar de personalidades del mundo del cine, como las actrices Cate Blanchett y Monica Bellucci, actores como Viggo Mortensen o directores como Gaspar Noé, Spike Lee, Emir Kusturica o Marcho Bellocchio, entre otros muchos.

En su discurso, el pontífice estadounidense alertó de que el sector del cine está "en peligro" dada la "preocupante erosión" de las salas en los barrios de las ciudades, y urgió a protegerlo, al tiempo que animó a los creadores a abordar las "heridas del mundo", como la violencia, la pobreza, el exilio, la guerra o la soledad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Albert Serra escuchó sus palabras y, aunque consideró su mensaje "muy bueno", afirmó que él no cree que el cine esté en peligro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esa parte es la que menos me ha interesado, aunque la gente ha aplaudido. Creo que el cine no está en peligro, al contrario, lo veo más saludable que nunca. Yo creo que es la alternativa a toda la cosa audiovisual (lo) que hace infeliz a la gente", sostuvo.

Y agregó: "El cine a veces te tortura un poco, a nivel de contenido, pero al final de da felicidad".

El realizador de otras cintas como 'La muerte de Luis XIV' (2026) apreció "el ambiente misterioso" que se respira en el Vaticano, tras asistir a la audiencia en la monumental Sala Clementina, pero ve "difícil" rodar una cinta sobre la figura del papa.

"Es difícil porque no te dejan rodar aquí... y si no es con esto, no tiene demasiado sentido. Las cosas tienen que llegar espontáneamente", confesó en un pasillo del Palacio Apostólico, en el que se exponen miles de antiquísimas lápidas funerarias.