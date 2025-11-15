Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires

“Es tremenda las explosiones y el fuego que se están dando en las diferentes industrias”, dijo al canal local C5N el alcalde de Ezeiza, Gastón Granados. La televisión local muestra imágenes de la humareda producto de las llamas, así como parte de la explosión registrada en este municipio de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Un total de 22 heridos hasta el momento

Por su parte, Carlos Santoro, director del hospital adonde llegan los heridos, señaló al canal local La Nación + que “la cantidad de pacientes” que han recibido “hasta ahora está en 22”.

Santoro explicó al medio local Infobae que recibieron un herido infartado y una embarazada intoxicada de un barrio aledaño a la explosión, que se encuentra en terapia intensiva.

De momento, indicó el intendente Granados, se desconoce el origen de la explosión que detonó el desastre. “Estamos tratando de controlarlo y apagarlo, pero todavía no lo podemos controlar”, aseguró.

Según medios locales, hay al menos cinco fábricas afectadas.

El predio industrial está cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza y agrupa una variedad de industrias.

“Son diferentes empresas con diferentes productos. Hay un acopio de neumáticos importante, hay empresas químicas, un depósito de Iron Mountain (depósito de documentos). Es un incendio muy complejo, va a ser un incendio largo”, dijo a La Nación + el director de defensa civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en la madrugada del sábado.