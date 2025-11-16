El director de la oscarizada 'RRR' presenta su próximo proyecto para 2027, 'Varanasi'

La nueva película de Rajamouli, cuyo estreno está previsto para enero de 2027, apunta a ser una historia épica con elementos de la cultura y la religión hindúes, según el tráiler presentado la noche de este sábado.

En ese primer avance figuran, sin embargo, escenarios en los continentes de la Antártida y África, además de las imágenes situadas en la propia India.

La película, presentada ante decenas de miles de personas en Hyderabad, la capital del estado sureño de Telangana y la "meca del cine" en indioma telugu, contará con la participación de los actores Mahesh Babu y la estrella internacional Priyanka Chopra Jonas.

Tollywood, como se conoce a la industria cinematográfica telugu que tiene sus principales centros de producción en los estados de Telangana y Andhra Pradesh, está ocupando cada vez más relevancia en el conjunto del cine indio, mayoritariamente dominado por las producciones en hindi de Bollywood.

Las películas de Tollywood suelen contar historias épicas y son más breves que las extravagantes cintas de Bollywood. No obstante, los productos de ambas industrias guardan algunos puntos en común, como la música pegadiza y los números de baile.

'Naatu Naatu', la canción oscarizada de la película de Rajamouli 'RRR', se convirtió en un éxito global y consiguió la sexta estatuilla de la Academia de Hollywood para la India.

S.S. Rajamouli nació en 1973 en el sur de la India y ha dirigido tres de las quince películas más taquilleras de la historia de este país asiático: las dos entregas de 'Baahubali' y 'RRR'.

El pasado 31 de octubre, el director presentó una versión reeditada de las dos películas de 'Baahubali'.