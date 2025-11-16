Ucrania ataca una de las mayores refinerías de crudo de Rusia, en la región de Samara

"La refinería de Novokuibishevsk desempeña un papel importante en el abastecimiento de las necesidades del ejército ruso, al producir más de 20 tipos de productos. El volumen anual de procesamiento es de 8,8 millones de toneladas", señala el comunicado publicado en Telegram.

La operación la llevaron a cabo las fuerzas de sistemas no tripulados, en colaboración con las fuerzas especiales y otros componentes de las fuerzas de defensa ucranianas, y como consecuencia se produjeron explosiones y un incendio en el territorio de la refinería, agrega.

La misma refinería ya se vio obligada a detener dos de sus principales instalaciones de procesamiento de petróleo después de un golpe similar por parte de Ucrania el pasado 19 de octubre.

"Las fuerzas de sistemas no tripulados reducen progresivamente la capacidad del enemigo para suministrar productos petrolíferos para la guerra contra Ucrania", señala el comunicado.

El Estado Mayor ucraniano informó, además, de que las fuerzas ucranianas atacaron una base rusa de almacenamiento de drones pertenecientes a la unidad Rubikon y una estación de bombeo de combustible y lubricantes en el territorio ocupado de la región ucraniana de Donetsk.

En un mensaje en Telegram, el Estado Mayor proporcionó también información actualizada sobre el ataque el sábado contra una refinería en la región rusa de Riazán, en el que resultaron dañadas las unidades de destilación de crudo ELOU-AVT-4 y ELOU-AVT-6, un depósito de almacenamiento de productos petrolíferos y una estructura de soporte de ductos.