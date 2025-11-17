Ecuador rechaza en referendo base militar extranjera que abría la puerta a EE.UU.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió un duro golpe electoral el domingo luego de que la mayoría de los votantes rechazara su referendo para instalar bases militares extranjeras y redactar una nueva Constitución.

Según el conteo parcial del 81% de los votos, el No se impuso de sorpresa cuando todas las encuestas daban por sentado que las iniciativas del mandatario obtendrían la mayoría de los apoyos con amplio margen.

El presidente millonario de 37 años canceló un encuentro previsto con la prensa cerca de su bastión de Olón, a orillas del Pacífico, y en cambio envió un corto mensaje en X: “respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia”.

Golpe electoral

Casi 14 millones de electores fueron convocados para sufragar de manera obligatoria en medio de la preocupación por la violencia galopante y las tensiones por los bombardeos de Washington a lanchas que supuestamente trafican drogas en el Caribe y el Pacífico.

Además de oponerse a las bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 (con 61% de votos) y la redacción de una nueva Carta Magna por parte de una Constituyente (62%), los ecuatorianos rechazaron el fin al financiamiento estatal a los partidos políticos (58%) y la reducción del número de congresistas (53%).

“Hay una tendencia marcada en las cuatro preguntas”, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Convocatoria a referendo

El mandatario convocó el referendo luego de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales, como la castración química para violadores o la vigilancia sin orden judicial.

En las calles de Quito, decenas de personas celebraron los resultados con pitos y gritos de “fuera Noboa, fuera”.

“Es el triunfo del pueblo ecuatoriano sobre la dictadura”, dijo a la AFP Ricardo Moreno, un jubilado de 70 años.

Campaña “nefasta”

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad inédita, con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes en 2024, según Insight Crime.

En el poder desde noviembre de 2023, Noboa ha desplegado soldados en las calles y en las prisiones, ha lanzado redadas espectaculares en los bastiones de la droga y ha declarado frecuentes estados de excepción, criticados por las organizaciones de derechos humanos.

Muy cercano a la Casa Blanca y con un discurso de mano dura contra el crimen, Noboa buscaba mayor poder para doblegar a las numerosas bandas que siembran terror en este país que hasta hace una década era tranquilo.

Captura de un criminal

“La campaña del presidente ha sido nefasta (...) todo ha sido mentira”, dijo Oscar Varela, un ingeniero de 28 años en Quito.

A pocos minutos de iniciada la votación, Noboa anunció la captura en España del jefe de la poderosa banda criminal Los Lobos.

“Hoy capturamos a ’Pipo’ Chavarría el delincuente más buscado de la región (...) que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, escribió en X.

Guiños a Estados Unidos

Noboa, nacido en Estados Unidos, apuesta por la cooperación internacional para frenar el narcotráfico y se ha convertido en uno de los mayores aliados del gobierno de Donald Trump.

Desde que llegó al poder estrecha lazos con Washington mediante acuerdos migratorios, arancelarios y de seguridad.

Pero los votantes echaron por tierra la iniciativa de Estados Unidos de regresar a la base militar de Manta, donde operó vuelos antidrogas entre 1999 y 2009.

Mientras México, Brasil, Colombia y Venezuela rechazan los bombardeos en el Caribe y el Pacífico que han dejado al menos 83 muertos, Noboa defiende esta ofensiva como estrategia contra el tráfico de cocaína que sale sobre todo de sus puertos.

Nueva Constitución

Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos de las fuerzas de seguridad y aumento de las desapariciones a manos de policías y militares.

Al volante de su porsche, sobre una tanqueta del ejército o bailando con seguidores en redes sociales, Noboa promociona su imagen de gobernante juvenil e implacable con el crimen.

La semana pasada difundió fotografías de cientos de presos uniformados de naranja, cabeza rapada, algunos de rodillas y con las manos en la nuca, mientras eran trasladados a su nueva megaprisión, en una puesta en escena que recuerda a su par salvadoreño Nayib Bukele.

Daniel Noboa planeaba cambiar la Carta Magna por considerarla demasiado “garantista” con los criminales y había entrado en conflicto con la Corte Constitucional al organizar masivas protestas contra sus magistrados.

Este es el peor embate electoral del presidente luego de que en 2024 lograra la aprobación vía referendo de la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para el crimen organizado.