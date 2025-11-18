Destituyeron a Makintach por el documental del juicio de Maradona

Julieta Makintach (48) fue destituida de su cargo de jueza por el escándalo que generó su participación en la grabación del documental “Justicia Divina” durante el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona. El jurado de enjuiciamiento dio a conocer este martes su sentencia en La Plata.

La magistrada fue destituida por el Jury de Enjuiciamiento mediante una votación unánime, tras comprobarse su participación en la filmación ilegal del juicio por el fallecimiento del exfutbolista argentino. Cabe destacar que la grabación y transmisión del proceso estaba terminantemente prohibida para cualquier persona ajena a los registros oficiales del tribunal (prensa, asistentes, etc.).

Makintach quedará desafectada a partir de hoy y perderá el derecho a su jubilación como miembro del Poder Judicial.

Los once miembros del jurado de enjuiciamiento leyeron la sentencia contra la jueza Julieta Makintach en el tribunal de La Plata. La magistrada no asistió a la audiencia.

Juicio por la muerte de Maradona quedó anulado

En mayo de este año, la justicia argentina anuló el juicio por homicidio contra los siete acusados por la muerte de Diego Maradona. La anulación fue dictaminada tras la recusación de la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del proceso por haber participado en la filmación no autorizada de una serie documental sobre el caso dentro del tribunal de San Isidro.

Como resultado de esta decisión, se invalidaron las 20 audiencias realizadas hasta la fecha, incluyendo las declaraciones de testigos y las hijas de Maradona. El proceso deberá ser reiniciado con un nuevo tribunal, designado por sorteo, y su nueva fecha de inicio aún está pendiente.