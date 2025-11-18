El Congreso insta al Gobierno español a restablecer relaciones plenas con Argelia

Esta iniciativa, aprobada a propuesta del conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición española, también pide al Gobierno que recupere la posición histórica de "neutralidad activa" de España respecto a la cuestión del Sáhara.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PP José Manuel Velasco recordó que Argelia ha sido tradicionalmente un "socio estratégico y fiable" para España en sectores tan importantes como el de la energía o la cooperación en la lucha contra el terrorismo.

Las relaciones entre ambos países se complicaron en marzo de 2022 con el "cambio unilateral" de postura de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) sobre el Sáhara, en una decisión que, además de romper con la "neutralidad histórica" de España, provocó la suspensión inmediata por parte de Argelia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, según el diputado del PP.

Según este parlamentario, desde entonces las relaciones bilaterales no han mostrado signos de mejora y el impacto de esta "crisis" diplomática ha derivado en un deterioro "notable" en la relación comercial y en un aumento de la inmigración irregular.

Desde el partido socialista (PSOE), Trinidad Carmen Argota dijo que existe actualmente un diálogo político y que España y Argelia mantienen una "intensa cooperación" en diversos sectores como la lucha contra el terrorismo, contra la inmigración irregular y el narcotráfico.

Las relaciones diplomáticas entre Argelia y España entraron en una crisis en marzo de 2022, cuando el Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, respaldó la propuesta del Gobierno de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental, territorio por descolonizar según la ONU, dentro de las fronteras marroquíes.

Este cambio de posición de España llevó a Argel a retirar su embajador de Madrid.

El 8 de junio de ese año suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, firmado 2002, que regulaba las relaciones entre los dos países.

Posteriormente, en noviembre de 2023, el Gobierno español dio el plácet a un nuevo embajador de Argelia.

Más de un año después, en febrero de 2025, el ministro del Interior de Argelia, Brahim Merad, viajó a Madrid, con lo que fue el primer mandatario argelino en visita oficial a España tras superar la crisis de 2022.