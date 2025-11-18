Subastada en París por 482.600 euros una codificadora Enigma M4 de la II Guerra Mundial

La firma había estimado previamente un precio de venta de entre 200.000 y 300.000 euros.

Se trata de un modelo dotado de cuatro rotores que representa la versión más compleja de las máquinas Enigma, utilizada en este caso para proteger las comunicaciones de los submarinos de la Alemania nazi durante el conflicto.

La subasta formaba parte de una sesión denominada 'Venta Excepcional', que reunió unas 40 piezas raras y únicas de calidad museística, entre ellas la Enigma M4 y un péndulo astronómico con esfera móvil de época Luis XV, cuyo valor estimado oscilaba entre 400.000 y 600.000 euros y que finalmente se ha vendido por 444.500.