Informe de Greenpeace acusa a Shein de incumplir normativa europea de sustancias químicas

En un comunicado, la ONG destacó que la página de Shein es la web de moda más visitada del mundo, con 363 millones de visitas al mes, gracias a sus tácticas de "'marketing' agresivo" y "mecanismos de app manipuladores", que, sumados a la presencia masiva en TikTok e Instagram, buscan captar sobre todo a los jóvenes.

Greenpeace recordó que ya en 2022 había enviado a un laboratorio 47 prendas de Shein, en siete de las cuales se encontraron en ese momento sustancias químicas peligrosas por encima de los límites legales establecidos a nivel europeo.

Tras esto, la empresa con sede en Singapur había anunciado que se disponía a introducir mejoras en su gestión de sustancias químicas.

"Greenpeace lo ha examinado de nuevo: en 2025 ha adquirido 56 prendas de ropa de ocho países y las ha hecho analizar en un laboratorio independiente. El resultado es alarmante", anunció la ONG.

Así, un total de 18 prendas, el 32 %, superaban los límites legales europeos, incluida ropa para niños.

Siete chaquetas contenían niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en una concentración que superaba en hasta 3.300 veces el valor permitido de estos químicos, potencialmente cancerígenos y dañinos para el sistema inmune, los riñones y el hígado.

Finalmente, 14 productos superaban los límites para ftalatos -que pueden afectar la fertilidad y el desarrollo de los niños-, seis de estos multiplicándolos por cien o más.

Las promesas de Shein de extremar las precauciones con respecto a los químicos no son más que un "lavado verde", declaró Moritz Jäger-Roschko, experto de economía circular de Greenpeace, que acusó a la empresa de valerse de un vacío legal europeo, ya que al suministrar directamente a los consumidores las regulaciones son más laxas.

La ONG advirtió además de que, más allá de ser perjudiciales para los consumidores, las sustancias químicas contenidas en las prendas de Shein afectan a los trabajadores que las fabrican y terminan contaminando también las aguas y el suelo.