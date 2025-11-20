Más de 90 niños palestinos permanecen detenidos sin cargos por Israel

La asociación de detenidos, vinculada al grupo islamista Hamás, aseguró en un comunicado que más de 90 menores han sido arrestados bajo órdenes de detención administrativa, con sucesivas prórrogas que, según la organización, convierten la medida en "un castigo abierto".

Asra señaló que, desde octubre de 2023, se han registrado más de 1.630 detenciones de niños en Cisjordania, Gaza y Jerusalén, y que unos 350 menores actualmente recluidos se encuentran en condiciones especialmente duras.

"Muchos de ellos son juzgados ante tribunales militares ilegales, se les niega tratamiento médico y se les obliga a pasar largos periodos expuestos al frío y la lluvia, sin suficiente comida ni contacto con el exterior", afirmó la organización, que asegura conocer el caso de un menor que habría muerto de hambre bajo custodia.

Asra también destacó que decenas de menores de Gaza han sido víctimas de desapariciones forzadas, por lo que su número exacto "es desconocido hasta hoy".

La oficina sostuvo que las violaciones cometidas contra los niños palestinos constituyen un "crimen de guerra" y pidió a la ONU y a las organizaciones de derechos humanos actuar de inmediato para garantizar su protección y liberación.