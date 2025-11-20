Trump anuncia que firmó ley para hacer públicos archivos del caso Epstein

El texto aprobado el martes por el Congreso de los Estados Unidos otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados sobre el financista neoyorquino, Jeffrey Epstein, muerto en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.

Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura cuando el proyecto parecía avanzar entre los congresistas, dijo en su plataforma Truth Social que había “ACABADO DE FIRMAR LA LEY PARA DIVULGAR LOS ARCHIVOS EPSTEIN”.

Según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.

El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas.

Pero los analistas cuestionan si los funcionarios cumplirán, o argumentarán que el material sensible no puede ser publicado porque las investigaciones relacionadas permanecen activas.

El suicidio de Epstein en su celda ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.

En la campaña electoral de 2024, Trump prometió revelaciones impactantes. Pero cuando regresó a la Casa Blanca, instó a sus partidarios a pasar página y dice que la oposición demócrata armó una “farsa” alrededor del caso.

Recientemente, reiteró que no tiene “nada que ver con Jeffrey Epstein” y que lo “echó” de Mar-a-Lago, su lujoso club en Florida, porque era “un pervertido enfermo”.

El domingo, cuando se hizo evidente que el texto se aprobaría en el Congreso, Trump dijo que lo apoyaba, aunque subrayó que los documentos del caso no deben “desviar la atención” de los “logros sin precedentes” de su gobierno.

“Nada que ocultar”

Trump y Epstein, figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de los años 1980 hasta que se distanciaron a principios de los 2000. Eso fue mucho antes del inicio de los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de mujeres menores de edad.

El presidente estadounidense, quien nunca fue acusado por la justicia en este caso, se opuso al proyecto de ley de “transparencia en el caso Epstein”, y presionó a los legisladores republicanos que lo apoyaban.

Pero tras su giro sobre los documentos, la iniciativa fue adoptada el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarla sin debate y por unanimidad.

Antes de la firma de Trump, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que “una vez que el presidente firme el texto, debe aplicarlo y ejecutarlo fielmente”.

Los archivos oficiales del caso Epstein incluyen también documentos sobre su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel, y sobre todas las personas involucradas en los procedimientos judiciales relacionados.