El World Strategic Forum discute en Miami el comercio global y la cadena de suministros

La 14ª edición del foro se celebrará entre el 24 y el 25 de noviembre en el hotel The Loews de Coral Gables bajo el lema "Impulsar la prosperidad a través de la innovación" y contará con Ramdin como una de sus figuras más destacadas.

El secretario general de la OEA será uno de los primeros oradores del foro, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), cuando participe en una charla sobre el futuro de las relaciones en el hemisferio occidental.

Posteriormente, el evento abarcará discusiones centradas en temas de marcado carácter económico como el comercio global, la seguridad de la cadena de suministros, el desarrollo innovador de la infraestructura para crear prosperidad, los cambios del mercado y la carrera para satisfacer una demanda energética sin precedentes.

Entre los ponentes del evento se encuentran presidentes y ejecutivos de compañías como JP Morgan, Fitch o Amazon, funcionarios del Gobierno estadounidense, o la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

"Al reunir a líderes visionarios en Miami, un punto de encuentro global para la innovación y la inversión, generamos nuevas oportunidades, forjamos alianzas transformadoras e impulsamos un impacto tangible", dijo en un comunicado el presidente del IEFA, Nicholas Rémillard.

La revolución tecnológica, como el desarrollo de la inteligencia artificial, o el futuro de la energía y el espacio serán otros asuntos de relevancia en el foro.

"El formato pionero de este foro lo convierte en la plataforma definitiva para dar forma al futuro económico de las Américas", agregó Rémillard.

Fundado en 2011, este evento se celebra de manera anual en Miami. En su última edición intervinieron figuras políticas como el expresidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó, el expresidente de México Vicente Fox y el de Colombia Iván Duque.