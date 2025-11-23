Navidad: Madrid encendió más de 13 millones de luces LED ante 150.000 espectadores

El evento anual del encendido de luces de Navidad dio inicio a una temporada festiva, con más de 13 millones de luces LED repartidas por toda la capital española, que permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2026.

El acto principal se celebró en la Plaza de Cibeles, marcando un cambio respecto a años anteriores en la Puerta del Sol. Se diseñó como un gran espectáculo que incluía un videomapping en la fachada del Palacio.

Tradicionalmente, el gran árbol de Navidad solía estar en la Puerta del Sol, pero con la remodelación de la plaza y la intención de distribuir los puntos de interés por toda la ciudad, el evento principal se trasladó a Cibeles, convirtiéndolo en un nuevo punto de encuentro para el inicio de las fiestas.

El piloto campeón mundial de rally Carlos Sainz fue el encargado de pulsar el botón que iluminó la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Navidad en Paraguay: pesebres gigantes y ferias inmersivas reviven la tradición

Por su parte, el cantante Pablo López ofreció una actuación musical previa al encendido, ante unas 150.000 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también estuvo presente en el evento, al igual que otras autoridades, indican los reportes internacionales.

La Plaza de Cibeles y sus alrededores ofrecen una mayor capacidad para albergar a la gran cantidad de asistentes de forma más segura que la, a menudo congestionada, Puerta del Sol, mencionaron.

El plan de movilidad consistió en el cierre de estaciones de metro y tren en Sol, Sevilla y Banco de España para gestionar el flujo de personas.

Aproximadamente 150.000 personas asistieron al grandioso espectáculo en la Plaza de Cibeles y sus alrededores para dar la bienvenida a la Navidad.