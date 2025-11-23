Petro dice que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión

"Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión", escribió Petro en su cuenta de X.

Petro, quien tiene buena relación con Maduro, insistió en que las posibles amenazas militares de Estados Unidos responden a los intereses económicos de ese país en Venezuela, en especial el petróleo.

"Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela: el petróleo", aseguró Petro, quien dijo también que "se desplomarán los precios internacionales, y el petróleo será monopolio árabe; EE.UU. quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos".

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol tuvo un beneficio neto de 2,6 billones de pesos (unos 692,5 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, resultado que supera en un 42 % las ganancias del segundo trimestre, informó la compañía hace poco más de dos semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la ganancia neta fue de 7,5 billones de pesos (unos 1.997 millones de dólares), un 32 % menos frente al periodo enero-septiembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de hermanos venezolanos en nuestro territorio", concluyó Petro hoy.

Petro propuso el viernes pasado "un gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido de violencia.

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden del presidente Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.