Canciller israelí acusa a Venezuela de ser “nexo” de Hizbulá, Hamás y hutíes en Sudamérica

Durante su visita a Paraguay, en el que firmaron un memorándum de entendimiento entre el país sudamericano e Israel, el canciller del país de medio oriente, Gideon Saar, acusó a Venezuela de ser el “nexo” en Suramérica de los grupos islamistas Hizbulá y Hamás y de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen

“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”, afirmó Saar, según la traducción oficial de un discurso que pronunció durante una reunión de las Cámaras de Diputados y de Senadores en Paraguay.

“Venezuela -agregó el diplomático sin precisar más detalles- desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hizbulá”.

Saar aseguró que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dijo “abiertamente que Venezuela es parte del eje de la resistencia”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Israel mata a tres palestinos en ataques en Gaza pese al alto el fuego

Israel contra tres estados terroristas

El canciller indicó que “Israel ahora se enfrenta a tres Estados terroristas en el Medio Oriente”, contra Hizbulá -según dijo- en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen, al tiempo que sostuvo que estos grupos “no son simplemente organizaciones terroristas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual forma, afirmó que estos países “cooperan entre sí como una red de terrorismo”, y alertó que esa “cooperación va más allá del Medio Oriente” y se ha expandido en África, Latinoamérica y “más allá”.

“Hoy los estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo”, subrayó.

Saar cumple su primera visita a Paraguay, acompañado de una delegación de empresarios, que incluye, entre otras actividades, una reunión con el presidente anfitrión, Santiago Peña, y con su canciller, Rubén Ramírez.

Tras su paso por Asunción, el jefe de la diplomacia israelí tiene previsto visitar Argentina.