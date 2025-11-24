Fallece Udo Kier, actor en filmes de culto como 'Rompiendo las olas' o 'Mi Idaho Privado'

Según la revista especializada, entre las más de 200 películas de su extensa obra, las colaboraciones de Kier con Warhol se encuentran entre las más celebradas.

Kier protagonizó los papeles principales en "Carne para Frankenstein" (1973) y "Sangre para Drácula" (1974). Ambas dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Warhol, las películas son reinterpretaciones subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood, con Kier aportando un giro inquietante y cómicamente inepto a los personajes principales, explica la publicación.

Esas dos películas lanzaron a la fama a Kier, quien pasó las siguientes dos décadas trabajando en Europa y colaborando con el guionista y director Rainer Werner Fassbinder en películas como "La mujer del jefe de estación", "La tercera generación" y "Lili Marleen".

Posteriormente, en el Festival de Cine de Berlín, Kier conoció al director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar, a quien el actor atribuye haberle conseguido un permiso de trabajo estadounidense.

En 1991, Van Sant dio a conocer a Kier al público estadounidense con su drama sobre la transición a la adultez "Mi Idaho privado", basado libremente en "Enrique IV" de Shakespeare.

Según Variety, casi al mismo tiempo, Kier comenzó su colaboración permanente con Von Trier y participó en filmes como "Epidemia", para posteriormente colaborar en "Rompiendo las Olas", "Bailar en la Oscuridad", "Dogville", "Melancolía" y "Ninfomanía: Vol. II".

La década de 1990 también vio a Kier en varios papeles secundarios en importantes producciones de Hollywood, como "Ace Ventura: Detective de Mascotas", "Armageddon" y "Blade", entre otras.

Nacido como Udo Kierspe en Colonia, Alemania, en un hospital bombardeado por las Fuerzas Aliadas, se mudó a Londres a los 18 años tras conocer al director Fassbinder en un bar y posteriormente, ya como actor, a Estados Unidos.

El intérprete, que también colaboró en proyectos con la cantante Madonna, falleció este domingo en un hospital de Palms Springs, en California (EE.UU.) EFE