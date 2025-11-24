“Puta” o “Péinate”: Políticas españolas graban un vídeo repitiendo insultos que reciben

“Péinate”, “Calladita estás más guapa”, “Puta” o “A la cocina” son algunos de los insultos más comunes que las políticas reciben por el hecho de ser mujeres y ocupar espacios de responsabilidad pública, y que en la campaña publicada este lunes reproducen mirando a cámara.

En el vídeo participan, entre otras, la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

“La campaña no busca provocar, sino mostrar una realidad que se suele maquillar, una violencia que convive con nosotros y que muchas veces se minimiza bajo la etiqueta de ‘críticas’. Pero no son críticas: son ataques que cuestionan su capacidad, su autoridad, su cuerpo o su libertad”, aseveró el PSOE en un comunicado.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, lanza al final del vídeo un mensaje contundente: “Estos insultos son solo la punta del iceberg de una violencia aún mayor que sufrimos las mujeres por el mero hecho de que lo somos”.

“Una violencia que nos mata, pero que mata también a nuestras hijas y a nuestros hijos solo por dañarnos”, subraya Bernabé, quien avisa de que “un maltratador nunca será un buen padre”, en línea con la reivindicación socialista de este 25N, que se centra en denunciar la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra las madres a través de sus hijos.