Primeras conversaciones para la fase II del cese al fuego en Gaza

Delegaciones de países mediadores del cese al fuego en Gaza se reunieron hoy en El Cairo para abordar la segunda fase del acuerdo.

Al Qahera News informó que en la reunión participaron los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto y de Turquía, junto al primer ministro de Catar.

Los delegados estudiaron la colaboración con Estados Unidos para “asegurar la implementación exitosa de la segunda fase del acuerdo del cese el fuego” entre Israel y Hamás, informó un medio egipcio vinculado al Estado.

Mediadores

Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos actúan como mediadores y garantes del acuerdo de Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra.

La reunión en El Cairo tuvo lugar dos días después de que una delegación de alto rango de Hamás se reuniera con el jefe de inteligencia egipcio, Hasan Rashad, para discutir la segunda fase del acuerdo.

Esta fase consiste en el desarme de Hamás, el establecimiento de una autoridad de transición y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza.

Según Al Qahera News, la reunión hoy se centró en “superar obstáculos y limitar las violaciones para garantizar la continuidad del alto el fuego”.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el acuerdo y de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza los ataques israelíes han matado a más de 300 palestinos desde que se estableció la tregua.