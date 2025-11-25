Ucrania interceptó un Kinzhal y todos los misiles balísticos lanzados por Rusia

En ataques anteriores, Ucrania no pudo interceptar ningún misil balístico o hipersónico disparado por el Ejército ruso. Los números del balance de la Fuerza Aérea confirman una tendencia positiva en los porcentajes de interceptación ucranianos que coincide con la llegada al país de nuevos sistemas antiaéreos Patriot y misiles para esta tecnología.

En total, las defensas ucranianas neutralizaron 438 de los 464 drones empleados por Rusia en el ataque y 14 de los 22 misiles.

Un número indeterminado de misiles y 26 drones de ataque impactaron en 15 puntos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó también de la caída de fragmentos de drones interceptados en 12 localizaciones.

Seis personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en Kiev como consecuencia de este ataque combinado ruso que ha dañado varios edificios residenciales, infraestructuras energéticas en varias regiones ucranianas e infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el presidente Volodímir Zelenski, cuatro de los drones rusos han entrado en los espacios aéreos de Rumanía y Moldavia durante el ataque.