Video: Hong Kong busca a 250 desaparecidos en el incendio de rascacielos residenciales

El fuego se desató la tarde del pasado miércoles en una urbanización de ocho torres y 2.000 apartamentos.

La emergencia conmocionó a la ciudad, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Incendio y andamios

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que estaba en reparación.

El fuego aún era visible el jueves en la tarde en algunas de las ventanas, mientras los rescatistas rociaban con mangueras los exteriores carbonizados.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios del departamento de bomberos elevaron el balance de muertos de 44 a 55 personas: 51 fallecieron en el lugar de los hechos y cuatro, en el hospital.

Añadieron que los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos y que los demás en otros tres edificios están “bajo control”. El rascacielos restante no se vio afectado.