El exmarido de Gisèle Pelicot, encarcelado por violador, quiere publicar su versión

"Hay poemas, novelas y una parte autobiográfica que habla de su trayectoria vital desde su nacimiento, con los traumas que vivió y el juicio, por supuesto, sobre cómo lo vivió desde dentro", confirmó a EFE la abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, tras las revelaciones de la radio France Inter.

El libro llevaría por título 'Les confessions de Dominique Pelicot écrites depuis sa cellule' (Las confesiones de Dominique Pelicot escritas desde su celda).

El violador empezó a sondear en enero a varias editoriales para ver qué posibilidades había de publicar su historia, a través de un intermediario que le consiguió su abogada.

Esto sucedió apenas un mes después de la sentencia que le condenó a la pena máxima de 20 años de prisión por violar bajo los efectos de las drogas a Gisèle Pelicot.

Las violaciones, cometidas entre 2011 y 2020, fueron grabadas sistemáticamente por el que era entonces su marido, que las ordenaba de manera meticulosa en discos duros, que luego encontró la policía.

Los centenares de fotos y vídeos fueron clave para condenar a este hombre de 73 años, en un juicio que dio la vuelta al mundo por la gravedad de los hechos y porque la víctima decidió que no fuera a puerta cerrada.

Su objetivo así era que "la vergüenza cambie de bando" y que nunca más una víctima de violación sufra vergüenza, sino que la sientan los autores de esos abusos.

Junto a Dominique Pelicot, ese 19 de diciembre de 2024 también fueron declarados culpables los otros 50 acusados, algunos por agresión sexual y otros por violación agravada, al abusar de la víctima aprovechando que se encontraba completamente dormida por los somníferos que su entonces marido le administraba a escondidas.

Por el momento ninguna editorial ha querido publicar el relato de uno de los violadores más perversos de los últimos tiempos.

"Hay mucha reticencia respecto a estos textos de Dominique Pelicot, aunque no pierdo la esperanza de que algún día pueda encontrarla (la editorial), pero por ahora no es el caso", contó Zavarro.

Gisèle Pelicot, por su parte, publicará el 17 de febrero su libro, 'Un himno a la vida: Mi historia'. En España lo hará con la editorial Lumen.

Dominique Pelicot está imputado por dos causas más. En una de ellas se le investiga por una tentativa de violación en 1999. En la otra por violación y el asesinato de una mujer en 1991.

Sobre este último caso, se exhumará el cuerpo de la víctima en busca de pruebas que puedan determinar si Pelicot la violó y asesinó, indicó su abogada.