La Justicia argentina revoca el congelamiento de fondos de los imputados en el caso $Libra

El monto fue fijado tras acceder al planteo de las defensas técnicas de Davis, Terrones Godoy y Novelli y corresponde al equivalente al perjuicio económico denunciado por los querellantes.

El embargo fue dictado luego de que la Cámara Federal ordenara revisar las cautelares patrimoniales que había dictado la jueza María Servini, quien estuvo a cargo de la causa al principio de la investigación.

Una comisión investigadora del Parlamento argentino concluyó a mediados de noviembre que Milei utilizó su investidura como jefe de Estado para promocionar en febrero pasado la criptomoneda $Libra, que, tras su lanzamiento, se desplomó y provocó pérdidas millonarias entre inversores de todo el mundo.

Según el informe final de la comisión, Milei "utilizó la investidura presidencial" y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

El pasado 14 de febrero, Javier Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $Libra, y afirmó que se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse en forma súbita.

Miles de inversores denunciaron haber perdido dinero al apostar por ese activo tras un mensaje publicado en el perfil del mandatario. El mensaje fue fijado durante unas horas antes de ser eliminado y reemplazado por otro en el que retiraba su apoyo al proyecto, asegurando no tener vinculación ni conocimiento de sus detalles.

El caso ha derivado en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana.