Operaciones por tierra contra narcos venezolanos comenzarían “muy pronto”, afirma Trump

Trump hizo estos comentarios durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias. Varios de estos efectivos participan en la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe denominada “Lanza del Sur”.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

No quedó claro de inmediato a qué acciones se refería específicamente el presidente.

Movilización desde septiembre

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado a más de 20 embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en aguas internacionales, con saldo de al menos 83 muertos.

Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques, que Caracas considera “ejecuciones extrajudiciales”.

Washington también ha realizado múltiples demostraciones de fuerza aérea en la región en las últimas semanas, en las que bombarderos B-52 y B-1B volaron Además, movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza.

Al hablar de los esfuerzos para parar el narcotráfico en la región, Trump subrayó: “Casi lo hemos detenido, está detenido en un 85% por mar”.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra”, señaló, y añadió: “Además, por tierra es más fácil,

“Interceptar carteles”

El gobierno de Trump continúa aumentando la presión sobre Venezuela, a pesar de que el presidente estadounidense dijo recientemente que estaba abierto al diálogo con Maduro.

Washington designó el pasado lunes a un supuesto cartel de drogas venezolano, el Cartel de los Soles, como una organización terrorista extranjera, algo que Caracas calificó de “ridícula patraña”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajó a la región esta semana. El jueves él y su esposa pasaron el Día de Acción de Gracias a bordo del portaviones.