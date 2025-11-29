China activa “rectificación” de seguridad contra incendios en rascacielos tras incendio

La iniciativa prioriza los inmuebles sometidos a rehabilitación de fachadas o reformas interiores, en idénticas condiciones a las que transformaron el incendio declarado el pasado miércoles en el bloque Wang Fuk Court en una catástrofe con al menos 128 fallecidos confirmados y más de 200 personas aún desaparecidas.

El escrutinio se centrará de forma inmediata en la utilización de aislamientos térmicos exteriores inflamables, andamios de bambú, redes de protección no ignífugas y obras ejecutadas sin autorización administrativa.

En Hong Kong, las fuerzas policiales han detenido ya a once personas, entre directores de empresas consultoras, responsables de proyecto y subcontratistas encargados del montaje del andamiaje.

El comisario de Policía, Joe Chow, se desplazó este sábado al lugar del siniestro para supervisar el arranque de la investigación penal, apenas 24 horas después de que el fuego quedara completamente extinguido.

El Ejecutivo hongkonés ha creado un Grupo de Trabajo Interdepartamental de Investigación de Incendios, dirigido por el Departamento de Bomberos.

Sus objetivos principales consisten en esclarecer el origen y la dinámica de propagación del fuego, así como determinar los factores que provocaron el dramático balance de víctimas.

Agentes de la Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres, provistos de equipos de protección integral, iniciaron hoy las tareas de recuperación de cadáveres y recogida de pruebas en el interior del edificio.

Un centro de identificación preliminar facilita el reconocimiento a los familiares, aunque la confirmación definitiva corresponderá a la Policía.

Propietarios y corporaciones de propietarios están obligados a efectuar autodiagnósticos inmediatos, mientras los organismos locales realizarán inspecciones presenciales, exigirán subsanamientos urgentes y establecerán plazos improrrogables, con aplicación de multas severas y medidas de responsabilidad en caso de incumplimiento grave.

En las últimas horas se han desmantelado de forma acelerada andamios y redes de protección en numerosos bloques residenciales de la ciudad, así como las verificaciones exhaustivas que llevan a cabo los bomberos en las obras en curso.

“Llevaba meses durmiendo con angustia, ver cómo retiraban esa estructura de bambú y la malla ha sido como volver a respirar. Por fin puedo abrir las ventanas sin que me tiemble el pulso”, declaró a EFE Brenda Taylor, expatriada residente en Kowloon.

Por otro lado, un colectivo ciudadano ha puesto en marcha una petición con cuatro demandas que, en menos de 24 horas, ha superado las 10.000 adhesiones, antes de aparecer en el sitio web como "clausurada".

Los promotores exigen asistencia sostenida y realojo digno para los damnificados, una comisión de investigación independiente que examine eventuales adjudicaciones irregulares en la obra de rehabilitación, revisión integral del sistema de supervisión técnica y depuración de responsabilidades, incluidas las de altos funcionarios, por negligencias regulatorias.