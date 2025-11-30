El tablero parlamentario de Argentina reacomoda sus piezas tras triunfo electoral de Milei

En los comicios legislativos del pasado 26 de octubre el oficialismo obtuvo una victoria del 40,6 %, casi siete puntos por delante del frente peronista Fuerza Patria.

El triunfo robustece el peso de La Libertad Avanza (LLA) a partir del 10 de diciembre, cuando se concrete el recambio parlamentario al renovarse un tercio del Senado -integrado en total por 72 miembros- y la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados -que tiene 257 sillas en total-.

A la luz del resultado electoral, LLA -un partido creado hace tan solo cuatro años- debía pasar de sus actuales seis asientos en la Cámara Alta a 19, mientras que en la Cámara de Diputados debía escalar de 44 a 80.

Sin embargo, a partir del 10 de diciembre los bloques de LLA en el Congreso serán más numerosos aun, pues, desde la celebración de los comicios, varios legisladores de Propuesta Republicana (Pro) y de otros partidos que hasta ahora se han comportado como aliados del Gobierno se han pasado directamente a las filas del oficialismo.

Así, LLA contará con 20 representantes en el Senado -segunda minoría, detrás del peronismo y sus 28 senadores- y 94 en la Cámara Baja, peso que podría ser aun mayor porque el oficialismo trabaja para sumar parlamentarios a sus bloques.

El último en integrarse a LLA es Alejandro Bongiovanni, de Pro, quien este domingo oficializó su traspaso al bloque de diputados oficialistas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, quien comandará el bloque de senadores de LLA desde el 10 de diciembre, son quienes lideran las negociaciones para sumar parlamentarios a las bancadas del oficialismo.

La migración política hacia LLA fortalece al oficialismo para sacar adelante en el Congreso profundas reformas económicas impulsadas por Milei, entre ellas cambios en el régimen laboral y tributario, iniciativas que abrirán un arduo debate con el peronismo en los próximos meses.

También deja a LLA a un paso de arrebatarle al peronismo la primera minoría en la Cámara de Diputados, una posición que permite al bloque que la ostente garantizarse la presidencia en comisiones clave del Parlamento.

El bloque peronista Unión por la Patria tendría en principio 97 diputados -perdió uno desde los comicios-, pero hay más miembros que analizan salir y formar su propio bloque, lo que haría que los peronistas dejen de ser la primera minoría.

Hasta ahora, la diferencia entre uno y otro bloque en la Cámara Baja es de solo tres asientos -97 a 94-, pero hay cuatro diputados de las provincias de Catamarca (noroeste) y uno de San Luis (centro) que podrían abandonar la bancada peronista.

La balanza también podría inclinarse a favor de LLA si la fuerza presidida por Karina Milei -hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia argentina- logra sumar a otros dos diputados de Pro de la provincia de Entre Ríos (noreste).

Los senadores elegidos el pasado 26 de octubre ya prestaron juramento el viernes último, mientras los diputados lo harán el próximo miércoles, aunque sus mandatos se iniciarán formalmente el 10 de diciembre, día en que Milei cumplirá dos años al frente del Ejecutivo argentino.