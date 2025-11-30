Tailandia: elevan a 162 los muertos por las inundaciones

Tras días de lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra y daños masivos en infraestructuras, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) difundió la nueva cifra de fallecidos, que proceden en su mayoría de la provincia de Songkhla, al sur del país.

Millones de personas se han visto afectadas por el desastre, que ha dejado miles de viviendas inundadas o destruidas y ha interrumpido servicios básicos como electricidad y agua potable.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en las provincias más golpeadas y han movilizado al ejército, fuerzas de rescate, helicópteros y embarcaciones para evacuar a los afectados y distribuir ayuda humanitaria. El Gobierno tailandés también ha desplegado recursos aéreos y terrestres para llegar a las comunidades aisladas, mientras continúa evaluando los daños y coordinando la asistencia económica y logística para las familias afectadas.

Las lluvias récord y el colapso de varias rutas de comunicación complican aún más las tareas de rescate y recuperación, que se prevé se prolonguen durante los próximos días.

