Tragedia durante concierto en Argentina: guitarrista muere en el show

El hecho ocurrió cerca de las 23 del viernes en el bar cultural Blondie de Argentina, donde la propuesta de la noche era un menú de cuatro bandas con cierre del crédito local “Loca Sensación”.

Sin embargo, cuando esa banda de punk rock llegaba a tocar su tercer “uno de los guitarristas se desplomó” en medio del escenario. De inmediato, hubo intentos de reanimarlo, llamados de urgencia al y finalmente un traslado urgente al hospital, donde finalmente falleció en los primeros minutos de este sábado.

El guitarrista que murió era Nahuel Niz, de 35 años. Pese al esfuerzo del personal médico, el músico falleció pasada la medianoche. En medio de la conmoción que generó la noticia del deceso entre el público y los familiares del guitarrista, fuentes médicas explicaron a la prensa platense que el muchacho “murió de un paro cardíaco no traumático” y estimaron que podría haber surgido por alguna afección previa que complicó su cuadro.

Para la banda la presentación del viernes por la noche marcaba el fin de un año ajetreado que tuvieron como grupo pese a que llevaban varios discos en su haber.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuente: Diario Clarín

Lea más: Sin especialistas en Pilar: pacientes cruzan a diario el río Paraguay para atenderse en Argentina