Sin especialistas en Pilar: pacientes cruzan a diario el río Paraguay para atenderse en Argentina

La escena se repite todas las mañanas: una ambulancia de la Municipalidad de Pilar aguarda en el puerto para subir a la balsa y atravesar el río Paraguay rumbo a Argentina.

El vehículo traslada a pacientes que requieren atención especializada en hospitales de Formosa, Resistencia o Corrientes, ante la falta de médicos especialistas en el Hospital Regional de Pilar.

Aunque las rutas PY04 y PY19 ya conectan a Pilar con Asunción y otras ciudades del país, el hospital regional continúa sin profesionales clave como oftalmólogos, cardiólogos y neurólogos.

La escasez de especialistas obliga a las familias a buscar soluciones del otro lado de la frontera, práctica que se remonta a décadas atrás.

Durante su última visita a Pilar, hace apenas dos semanas, la ministra de Salud, María Teresa Barán, reconoció que el problema no es económico, sino humano. “Recursos tenemos para contratar profesionales; el problema es que nadie quiere venir a Pilar a trabajar”, afirmó.

Mientras tanto, la Municipalidad de Pilar sostiene un servicio gratuito de traslado que funciona casi como un puente sanitario improvisado. En el puerto, la ambulancia municipal cruza diariamente hacia territorio argentino.

Según la responsable de la Secretaría de Salud, Natalia Cuevas, el servicio opera de lunes a viernes mediante agendamiento previo, y los sábados en horario reducido.

“Tenemos pacientes de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Algunos tienen problemas cardíacos, renales, fracturas o necesitan consultas oftalmológicas”, explicó.

“Siempre que no sea un caso de riesgo de vida, realizamos el traslado”, agregó Cuevas.

Para acceder al servicio, los pacientes deben presentar documento y diagnóstico médico, requisitos necesarios para gestionar su atención en hospitales argentinos.