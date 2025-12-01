El papa pide en Líbano que los migrantes que huyen de las guerras nunca sean rechazados

En esta colina, lugar de peregrinación de los libaneses donde se ubica la gran escultura de Nuestra Señora del Líbano, León XVI animó a seguir su fe a los católicos del país, que se han convertido en minoría al ser menos del 30 % de la población: "incluso cuando a nuestro alrededor retumba el ruido de las armas y las exigencias propias de la vida cotidiana se convierten en un desafío", dijo.

Fue recibido por un gran entusiasmo por los cerca de 2.000 asistentes con gritos de jubilo y "Viva el papa" y luego escuchó los testimonios de los católicos libaneses y también la situación de los migrantes que en estos últimos años han llegado al país, sobre todo sirios y palestinos, huyendo de las guerras.

El padre Youhanna relató la vida en Debbabiyé, el pequeño pueblo en la frontera con Siria, donde "a pesar de la extrema necesidad y bajo la amenaza de los bombardeos, cristianos y musulmanes, libaneses y refugiados del otro lado de la frontera, conviven pacíficamente y se ayudan mutuamente".

El pontífice estadounidense habló, en francés, de la responsabilidad hacia los jóvenes y afirmó que "es importante favorecer su presencia, también en las estructuras eclesiales, apreciando su aportación de novedad y dándoles espacio. Y es necesario, incluso entre los escombros de un mundo con dolorosos fracasos, ofrecerles perspectivas concretas y viables de renacimiento y crecimiento para el futuro".

Escuchó también el testimonio de Loren, filipina que se ocupa de ayudar a los migrantes. En el país, de sólo 5,8 millones de habitantes, hay cerca de 1,5 millones de refugiados y migrantes.

La voluntaria filipina contó la historia de James y Lela, sudaneses, que tuvieron que escapar de la guerra mientras ella estaba embarazada y dio a luz durante el viaje y fueron acogidos en Líbano,

"Lo que han vivido nos obliga a comprometernos para que nadie tenga que huir de su país debido a conflictos absurdos y despiadados, y para que quien llama a la puerta de nuestras comunidades nunca se sienta rechazado, sino acogido con las palabras que la propia Loren citó: “¡Bienvenido a casa!”", aseveró el papa.

Entre los religiosos sentados en el santuario para escuchar al papa, sobre todo sacerdotes católicos maronitas, estaba el padre Manuel, que ha vivido varios años en Buenos Aires.

Este religioso explicó a EFE que la llegada del papa a Líbano es "una bendición" porque "va a conocer la realidad de nuestro país que sufre mucho pero tiene mucha esperanza y fervor y esperamos que un día salga el Sol para nuestra patria y para todo Oriente Medio".

El padre maronita habló de los casi 16 millones de libaneses que dejaron el país en el pasado y también de la llegada de los refugiados porque, aunque les recibieron "con buen corazón", comienza a haber problemas por la crisis económica.

El padre Luis Montes, argentino de la congregación del Verbo Encarnado, que se encuentra como misionero en un centro para gente sin hogar a pocos kilómetros de este santuario, destacó a EFE la importancia de la visita de un papa a una nación tan golpeada por la guerra y la crisis económica, y no sólo para los católicos sino también para los musulmanes que tienen un gran afecto por el pontífice.

Porque, explicó, en el país existe una importante convivencia con los musulmanes y es el país con la mayor unidad entre las religiones en Medio Oriente, al tiempo que recordó las palabras de Juan Pablo II cuando visitó el país en 1997 que dijo que "Líbano no es un país, es un mensaje" para el mundo.