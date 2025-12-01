Emotivo homenaje a las dos adolescentes de origen colombiano fallecidas en España

Los cadáveres de las dos adolescentes de 15 y 16 años, nacidas en Jaén (sur de España) de padres colombianos, fueron encontrados en la madrugada del sábado en un parque del centro de la ciudad de Andalucía, en un caso que ha conmocionado a la sociedad española .

La Policía española informó de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si fueron víctimas de acoso escolar, tal como denunciaron a EFE compañeros de las víctimas.

Sin embargo, el padre de Sharit, la joven de 16 años, negó que su hija sufriera acoso escolar y pidió que se investigue el caso “hasta llegar a la verdad” porque “quieren montar el suicidio perfecto cuando es el homicidio perfecto”.

Con un fotografía de Sharit, su familia estuvo presente en la concentración de apoyo a los familiares y pidió "justicia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, un grupo de amigos de las fallecidas, también de origen colombiano, solicitó mayor seguridad y vigilancia en el parque donde los cuerpos aparecieron en la madrugada del sábado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el Gobierno regional de Andalucía confirmó que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes.

En el acto de homenaje a las fallecidas, también se recordó a otro joven, compañero de instituto de una de las fallecidas, que se quitó la vida el pasado 10 de noviembre.

La concentración estuvo precedida de tres minutos de silencio, en la segunda jornada de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, destacó la “consternación” que envuelve a todos los vecinos por este trágico suceso y apeló a “tener el máximo respeto y no hace elucubraciones para no dañar a las familias ni a terceras personas”.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, señaló que “todas las líneas de investigación están abiertas”.

Los tres minutos de silencio, donde han participado alumnos de los institutos donde estudiaban las dos chicas, finalizaron con un aplauso emotivo hacia las familias de las víctimas por este suceso que ha conmocionado a la sociedad española.