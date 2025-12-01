Mortíferas inundaciones en Asia, que atraviesa su temporada monzónica

Gran parte de Asia afronta actualmente su temporada monzónica anual, que trae fuertes lluvias y suele provocar corrimientos de tierra e inundaciones.Pero las inundaciones que azotaron Indonesia, Tailandia y Malasia se vieron agravadas por una rara tormenta tropical que descargó fuertes lluvias, especialmente en Sumatra.

Sri Lanka e Indonesia movilizaban hoy al personal militar para socorrer a las víctimas de las devastadoras inundaciones que dejaron más de mil muertos en Asia en los últimos días.

Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada prolongadas lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Indonesia

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo el lunes en Sumatra del Norte que “la prioridad ahora es cómo enviar de inmediato la ayuda necesaria”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las inundaciones y deslizamientos de tierra han matado a 502 personas en Indonesia y hay una cantidad similar de desaparecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la cifra más alta registrada en Indonesia por un desastre natural desde 2018, cuando un terremoto seguido de un tsunami causó más de 2000 muertos.

Sri Lanka pide ayuda

En Sri Lanka, el gobierno pidió ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas aisladas por las inundaciones y los aludes.

Al menos 340 personas han muerto, informó el domingo la agencia de gestión de desastres de Sri Lanka, y muchas más están desaparecidas.

Las autoridades indicaron que aún están cuantificando la magnitud del daño en el centro del país, la zona más afectada, mientras los equipos de socorro despejaban caminos bloqueados por árboles caídos y aludes.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, prometió reconstruir las áreas devastadas.

Las pérdidas y los daños son las más graves en Sri Lanka desde el tsunami asiático de 2004 que mató a unas 31.000 personas y dejó a más de un millón sin vivienda.

Críticas en Tailandia

Helicópteros militares fueron enviados a rescatar a los habitantes aislados y llevar alimentos, aunque uno de ellos se estrelló la noche del domingo en el norte de Colombo.

En el sur de Tailandia, las inundaciones mataron a 176 personas, dijeron el lunes las autoridades, en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década.

El gobierno envió ayuda pero la población ha criticado la respuesta a las inundaciones, y dos funcionarios fueron suspendidos por la deficiente respuesta.

Al otro lado de la frontera, en Malasia, dos personas murieron en las inundaciones del estado de Perlis.