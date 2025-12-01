Muertes por lluvias en Sri Lanka se acercan a las 400 con otros 352 desaparecidos

Según el último balance del Centro de Gestión de Desastres esrilanqués, más de 1,3 millones de personas de Sri Lanka -cuya población es de aproximadamente 23 millones de habitantes- se han visto afectadas por el ciclón, y que 204.597 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

Este lunes, las autoridades sanitarias también advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospiriosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada, además de que varias localidades permanecen aún sin acceso por tierra.

Mientras la isla continúa con las labores de rescate, la tormenta responsable del desastre se ha debilitado sobre la India. Según el Departamento Meteorológico indio (IMD), el remanente de Ditwah se convirtió en una profunda depresión que avanzó lentamente frente a la costa de Chennai, en la costa este de la India.

El primer ministro indio, Narendra Modi, conversó hoy con el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayake, a quien le garantizó que "la India seguirá brindado toda la asistencia esencial requerida para los esfuerzos de socorro y recuperación", dijo Modi en un mensaje publicado en la red social X.

El temporal se enmarca en uno de los peores episodios de lluvias que ha afrontado la región en décadas. Según datos recopilados por EFE, las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia dejan este lunes más de 1.114 muertos.