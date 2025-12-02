Concluyen tras casi cinco horas las negociaciones entre Putin y Witkoff en el Kremlin

Las negociaciones arrancaron a las 19.40 hora local del martes (16.40 GMT) y terminaron pasada la medianoche del miércoles, según informaron las agencias locales.

Una vez terminada la reunión, Witkoff se dirigió a la Embajada estadounidense situada en el centro de la capital rusa.

En la reunión participó tanto el emisario estadounidense como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado.

A Putin le acompaño el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario económico de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

Precisamente, la reunión estuvo marcada por el escándalo de la filtración a la prensa de las conversaciones telefónicas entre Witkoff y Ushakov, y también entre este último y Dmítriev.

Witkoff llegó a Moscú tras mantener consultas el domingo con representantes ucranianos y una vídeoconferencia este lunes con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y francés, Emmanuel Macron.

Justo antes de la reunión, Putin rechazó las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el susodicho plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", dijo.