Cuatro presuntos delincuentes y un policía muertos en una redada en Egipto

Los enfrentamientos tuvieron lugar en las gobernaciones de Guiza, vecina de El Cairo, y Qena, a unos 580 kilómetros al sur de la capital, donde las fuerzas de seguridad lanzaron una amplia operación para detener a supuestos delincuentes buscados por tráfico de drogas y armas.

"La información y las investigaciones realizadas por los sectores de Seguridad Pública (...) confirmaron que los focos delictivos en varias gobernaciones, que comprenden a criminales altamente peligrosos, estaban introduciendo grandes cantidades de narcóticos y armas de fuego sin licencia para el tráfico ilegal", dijo la nota.

"Tras tomar los procedimientos legales, se lanzó una operación que resultó en la muerte de cuatro delincuentes de alta peligrosidad en las gobernaciones de Guiza y Qena. Los miembros restantes de estas células fueron detenidos. Un policía murió y otro resultó herido durante los enfrentamientos", detalló.

Según la nota, los presuntos delincuentes muertos en la operación ya habían sido juzgados anteriormente en ausencia y tres de ellos condenados a cadena perpetua y uno a pena de muerte por varios delitos, entre ellos homicidio premeditado, intento de homicidio y tráfico de drogas y armas.

Asimismo, el comunicado del Ministerio del Interior indicó que la Policía requisó durante la operación "alrededor de 900 kilogramos de varias sustancias narcóticas (...), así como 92 armas de fuego, incluidos 76 rifles automáticos, con valor de unos 91 millones de libras egipcias (poco más de 1,9 millones de dólares)".

Egipto mantiene una política de tolerancia cero con el tráfico de drogas y su legislación incluye condenas con pena de muerte por este delito. Además, también está penado el consumo de drogas.

Esta es la segunda operación policial de este tipo desde agosto pasado cuando ocho supuestos narcotraficantes murieron en tiroteos similares con las fuerzas de seguridad en la provincia de Menufiya, al norte de El Cairo.