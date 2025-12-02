El papa rezó en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a las familias

La explosión en el puerto de Beirut causó la muerte de 245 personas y miles de heridos, y una enorme devastación en una ciudad ya acuciada por la crisis economía.

El papa estadounidense acudió en el último día de su visita a Líbano a la zona cero de la explosión, donde aún permanecen unos enormes silos a medio derrumbar considerados "el testigo silencioso" de la tragedia. Depositó una corona de flores y encendió una vela y rezó algunos minutos en silencio.

Después se acercó a la zona donde estaban unas 60 personas en representación de las víctimas de la tragedia y que llevaban las fotos de sus familiares fallecidos. Habló con ellos, los consoló y abrazó y regaló un rosario.

Entre ellos se encontraba la abogada Nada Abdelsater que explicó que le darían una bufanda con el nombre de todas las víctimas de este lugar. "Esperemos que bendiga este lugar y a las víctimas", explicaron los familiares.

"Perdí a mi hermano Joseph, trabajaba en el puerto. Estoy muy agradecida al papa por llegar a este lugar a rezar porque necesitamos justicia por todos nuestros hermanos y hermanas que fallecieron", decía otra mujer que sostenía la imagen de su familiar, que murió con 45 años.

También se encontraba la representante de la familia de Isaac Oehlers, la víctima más joven de la explosión en Beirut, un niño australiano de dos años que murió cuando un cristal le impacto mientas estaba en su casa en su trona.

La Asociación de Familiares de las Víctimas piden su conservación a la vez que demandan la conclusión de la investigación judicial iniciada hace cinco años para esclarecer las causas de lo ocurrido.

La pesquisa ha sido obstaculizada repetidamente por ex altos cargos y políticos sospechosos de negligencia en el caso, lo que llevó a que estuviera suspendida casi ininterrumpidamente durante más de tres años, entre finales de 2021 y comienzos de este año, cuando fue nombrado un nuevo fiscal general.

En 2023, el juez investigador, Tarek Bitar, había tratado de reactivar el proceso, solo para acabar siendo objeto de una denuncia por parte del entonces fiscal Ghassan Oueidat, uno de los acusados por la tragedia.

La onda expansiva devastó barrios enteros de la capital libanesa y afectó principalmente a las zonas cristianas de su mitad oriental, las más cercanas al recinto portuario donde estaba almacenado el nitrato de amonio, mientras que los barrios más alejados quedaron parcialmente parapetados tras los silos.