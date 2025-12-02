Identifican trompas de caracola neolíticas usadas para comunicarse hace 6.000 años

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Antiquity, revelan que las caracolas usadas como trompas eran "muy eficaces para la comunicación a larga distancia" entre comunidades prehistóricas y en lugares con baja visibilidad.

La investigadora Margarita Díaz-Andreu, coautora del estudio, no descarta el uso de los caracoles marinos como instrumentos musicales además de herramientas de comunicación, al constatar que "se les había eliminado el ápice", lo que sustenta esta posibilidad.

Según el estudio, las trompas de caracola, de la especie 'Charonia lampas', se recolectaron 'post mortem', por lo que los investigadores han concluido que no se recogieron para el consumo de moluscos, lo que refuerza que se obtuvieron "únicamente por sus cualidades sonoras".

Para evaluar esta hipótesis, Díaz-Andreu y el doctorando Miquel López García han analizado y probado las trompas bajo supervisión de conservadores para estudiar sus propiedades acústicas, tanto como herramientas de comunicación a distancia como de instrumentos musicales.

"Las trompas de caracola son capaces de producir sonidos de alta intensidad y debían ser muy eficaces para la comunicación a larga distancia", además de "producir melodías mediante la modulación del tono", afirma López García, que apuesta por un posible uso expresivo de las caracolas.

La investigación destaca que la región estudiada se formó gracias a las actividades neolíticas, lo que explicaría el registro arqueológico de trompas en yacimientos separados por decenas de kilómetros.

De acuerdo con los autores del estudio, este hallazgo sugiere que "los instrumentos habrían podido tener un papel relevante en la configuración de la dinámica espacial, económica y social de las comunidades neolíticas" al favorecer la comunicación y, quizá, las prácticas musicales.

En diversas regiones del mundo, los caracoles marinos se han utilizado hasta día de hoy para producir sonidos.