La India insiste en el cese de hostilidades en Ucrania antes de la visita de Putin

"Ha habido planes y contrapropuestas de todas las partes en este asunto. Hemos visto el plan original presentado por la parte estadounidense y hay informes de funcionarios visitando Rusia (este martes). Así que, por ahora, lo único que podemos decir es que estamos de acuerdo en nuestra política sobre este tema, que ha sido apoyar el cese de hostilidades", dijo a los medios una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

Nueva Delhi insistió en que la visita de Putin a este país asiático, la primera del mandatario a la India desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2021, se trata de un viaje estrictamente bilateral, pero reconoció que durante el mismo podrán surgir asuntos internacionales.

Putin recibirá este martes en Moscú al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, informó este lunes el Kremlin.

En la última semana se han intensificado las conversaciones de paz en torno a Ucrania, con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump.

En cambio, este martes, Putin rechazó las propuestas europeas incluidas de paz para Ucrania, asegurando que éstas no tienen agenda de paz.

Respecto a los temas que serán tratados durante la 23ª Cumbre Anual India-Rusia, el Gobierno indio citó el comercio, los acuerdos sobre trabajadores y las negociaciones sobre la base de un acuerdo comercial bilateral entre Moscú y Nueva Delhi como los principales puntos que se tratarán en los encuentros.

Respecto a los aspectos relativos a la energía o la defensa, Nueva Delhi no ha descartado que vayan a debatirse, pero no ha asegurado que se vayan a lograr acuerdos.