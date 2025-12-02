La lluvia alivia el asfixiante esmog de Teherán tras varios días de contaminación extrema

Las precipitaciones que comenzaron el lunes por la noche fueron las primeras en la ciudad de Teherán en este otoño y han eliminado el esmog por ahora, lo que ha mejorado los niveles de visibilidad y la respiración al aire libre.

Según la Compañía de Control de Calidad del Aire de la capital iraní, los niveles de concentración de partículas PM2,5 (las más peligrosas para el ser humano) bajaron esta mañana a 97, considerado aceptable.

Durante el episodio más crítico, las concentraciones de PM2,5, responsables del denso smog, llegaron a superar los umbrales considerados insalubres, colocando a Teherán entre las ciudades más contaminadas del mundo en los últimos diez días.

Esta situación ha obligado al cierre de colegios, universidades y oficinas públicas desde el martes pasado, medida que continuará hasta el sábado en la capital iraní.

Todos los años, a finales de otoño y durante el invierno, Teherán vive una crisis de contaminación del aire, alimentada por emisiones de vehículos, industrias y condiciones meteorológicas adversas.

Expertos ambientales señalan como causas principales de la contaminación las emisiones de vehículos, la quema de combustibles de baja calidad, las fábricas antiguas en la periferia metropolitana y la inversión térmica que atrapa los contaminantes.

Según datos del Ministerio iraní de Salud, la contaminación del aire mató a 58.975 personas en Irán entre marzo de 2024 y marzo de 2025.