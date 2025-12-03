Bruselas propone compras y reservas conjuntas de materias primas ante la presión de China

El plan presentado por el Ejecutivo comunitario, bautizado como ResourceEU, prevé también redirigir 3.000 millones de euros en fondos europeos hacia proyectos estratégicos de materias primas, así como limitar la exportación de los deshechos de imanes permanentes y aluminio para que sean reciclados en el bloque.

La meta es reducir la dependencia europea para el suministro de materias críticas, que en el caso de China alcanza el 99 % para las tierras raras o el 93 % para el magnesio, entre otros elementos de los que es el principal suministrador de la UE, que también importa más del 70 % de ciertas materias desde países como Chile, Sudáfrica, Brasil o Turquía.

Los controles a la exportación de tierras raras impuestos por Pekín en octubre han supuesto un "despertar" para la UE sobre la necesidad de "acelerar" su estrategia para atajar unas "dependencias que se convierten en vulnerabilidades muy importantes en caso de tensiones geopolíticas", explicó el vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné.

En este contexto, Bruselas plantea crear un Centro de Materias Primas Críticas que lleve a cabo compras conjuntas en nombre de la UE, tal y como ya se ha hecho con el gas natural o las vacunas contra el COVID, con el fin de tener más peso a la hora de negociar volúmenes y precios.

Además, prevé poner en marcha en 2026 un proyecto piloto para constituir reservas comunes para los Veintisiete, que permitan garantizar en casos de crisis el suministro de unas materias que son indispensables para la industria tecnológica, del motor o de defensa, entre muchas otras.

La CE advierte, no obstante, de que esta responsabilidad recaerá también sobre las empresas, a las que insta a tener unas reservas mínimas suficientes para que no se repitan situaciones como la de octubre, cuando algunas informaron de que apenas tenían "stock" para dos semanas si dejaban de llegar suministros chinos.

Por otro lado, el plan prevé dar un impulso financiero a algunos proyectos que ya seleccionó como estratégicos bajo su Ley de Materias Primas Críticas, en concreto, a los centrados en tierras raras, baterías y defensa, que tendrían potencial de "reducir la dependencia en hasta un 50 % para 2029", según la Comisión.

Estos recibirían 3.000 millones de euros el próximo año que saldrían de programas del presupuesto comunitario, sobre todo el Fondo de Innovación, y podrían complementarse con fondos de cohesión si los Estados deciden redirigir parte de su dotación a los mismos.

La CE propondrá además en 2026 controlar las exportaciones de los deshechos de imanes permanentes desde la UE hacia terceros países, así como medidas similares para los de aluminio, con el fin de que se reciclen en territorio comunitario. Esto permitiría tener más cantidades en Europa y abaratar su coste.

La UE importa de China el 90 % de las 20.000 toneladas de imanes permanentes que consume y Bruselas calcula que, con el reciclado, el bloque podría cubrir por sí mismo el 20 % de su demanda.

En general, el objetivo de Bruselas es que las empresas diversifiquen su suministro y encuentren alternativas a China, por lo que plantea establecer una plataforma que facilite contactos entre industrias europeas y proveedores alternativos e incluso cubrir la diferencia entre el precio de estos y el que cobraría China, que sería más barato.

Para ello podrían utilizarse contratos por diferencia como los utilizados en el mercado de la energía.

"Necesitamos que las empresas europeas (...) dejen de comprar 100 % chino y tengan una estrategia de diversificación y compras europeas. El coste de la independencia es alto, pero probablemente mucho menor que el de la dependencia, sobre todo en tiempos de crisis", dijo Séjourné.