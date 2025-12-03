El líder surcoreano dice que "quizás" debería disculparse por su antecesor ante Pionyang

"Aunque pienso que quizás deberíamos disculparnos (con el Norte), me preocupa que esto pueda convertirse en combustible para lo que llaman 'cacería de los pro-Pionyang' o un enfrentamiento ideológico, así que por eso no lo había mencionado", dijo el mandatario en Seúl, preguntado por EFE durante una conferencia para la prensa extranjera.

"No sé cómo ha podido mirar dentro de mi corazón para hacerme esa pregunta. Incluso pensé que quizá me había leído el pensamiento", agregó Lee en el acto, celebrado en el marco del primer aniversario de la imposición de la ley marcial.

Las declaraciones llegan dos días después de que el presidente publicara, en su cuenta de X, que el país estuvo "al borde de una guerra" debido a las medidas aplicadas por el expresidente Yoon Suk-yeol para justificar la imposición de la ley marcial el 3 diciembre de 2024.

En ese mensaje, Lee compartió además el enlace a un artículo de un diario local con el testimonio de un soldado que asegura haber participado en operaciones secretas de envío de panfletos propagandísticos en globos hacia territorio norcoreano en 2023 y 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En febrero, Pionyang acusó a Seúl ante la ONU del supuesto sobrevuelo de drones surcoreanos, que habrían esparcido propaganda sobre su territorio. Los medios estatales norcoreanos publicaron entonces fotografías de los restos de un aparato que era similar a un modelo exhibido públicamente por el Ejército surcoreano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo de fiscales que investiga a Yoon, actualmente bajo arresto por la imposición inconstitucional de la ley marcial, dio credibilidad a estas afirmaciones para presentar nuevos cargos contra él en noviembre por presuntamente intentar provocar una reacción militar del Norte para justificar la ley marcial.

Pese a que el nuevo Gobierno de Lee ha adoptado una postura de reconciliación, incluida la suspensión de emisiones propagandísticas fronterizas, Pionyang no ha respondido a los repetidos llamados al diálogo desde su toma de posesión en junio.