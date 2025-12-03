Fuerzas respaldadas por EAU toman ciudades clave en provincia yemení en una gran ofensiva

Así lo informó este miércoles el portavoz militar del CTS, Muhammad al Naqeeb, que añadió que, en el marco de la "operación a gran escala en Hadramut en los últimos días", su grupo tomó "rápidamente" las ciudades de Sayún, Tarim, Al Qatn, Hura y Al Khasha.

En declaraciones transmitidas por la cadena de televisión Aden al Mustakillah TV, gestionada por el CTS, este grupo añadió que sus fuerzas, que buscan la secesión del sur del Yemen, también capturaron la sede de la Primera Región Militar, el aeropuerto de Sayún y el Palacio Presidencial de la ciudad.

Varios residentes informaron a EFE de que los avances se produjeron tras "breves enfrentamientos" con las fuerzas gubernamentales estacionadas en esas zonas.

Este control marca la última expansión del CTS, que ya controla Mukalla -la capital provincial- y otras partes de Hadramut.

Las únicas zonas que quedan fuera de su alcance son las controladas por las Fuerzas de Protección de Hadramut, parte de las tropas gubernamentales respaldadas por Riad, así como el paso fronterizo de Al Wadiah, cerca de Arabia Saudí.

Hadramut, la provincia más grande del Yemen y un importante productor de petróleo, se ha mantenido relativamente estable durante gran parte de la guerra que comenzó hace una década entre el Ejecutivo yemení y los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe.

El gobierno del Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en 2015 contra el movimiento hutí -apoyado por Irán-, aún no ha hecho comentarios sobre el control del CTS.

Desde 2017, el CTS controla de facto la ciudad de Adén, la capital provisional del Yemen tras la toma de los hutíes de Saná.

La rivalidad entre el CTS y el Gobierno reconocido ha provocado repetidas crisis, enfrentamientos armados y un bloqueo del proceso político, ya que el Ejecutivo ha acusado a los separatistas de socavar la unidad del Estado y de querer imponer un proyecto secesionista.