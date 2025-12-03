JetBlue expande su red de vuelos a Puerto Rico con cinco nuevas rutas directas

Las nuevas rutas, que comenzarán a operar en marzo del próximo año, añadirán al rededor de 185.000 asientos anuales y representarán un impacto económico aproximado de 119,2 millones de dólares, según el comunicado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

"La ampliación de estas rutas confirma que Puerto Rico sigue posicionándose como un destino competitivo y de alto valor para la industria aérea", aseguró la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Las nuevas rutas conectarán a Puerto Rico con los aeropuertos estadounidenses de Philadelphia (PHL), Buffalo (BUF), Richmond (RIC), Jacksonville (JAX) y Norfolk (ORF).

"Cada una de estas nuevas conexiones representa más oportunidades de desarrollo económico, más acceso para puertorriqueños que residen fuera de la isla y mayor exposición para nuestra isla en mercados clave", agregó la gobernadora.

Las nuevas rutas consolidan a JetBlue como la aerolínea con mayor número de vuelos directos hacia Puerto Rico. Actualmente, ninguna compañía opera rutas directas entre la isla y las ciudades de Buffalo, Richmond o Norfolk,

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, explicó que "la incorporación de estas rutas responde a una estrategia clara: diversificar la conectividad y garantizar que Puerto Rico mantenga una presencia sólida en los mercados que generan mayor volumen de visitantes".

Como parte de este esfuerzo, se formalizó además un acuerdo cooperativo valorado en hasta un millón de dólares, destinado a ampliar la presencia de Puerto Rico en mercados estratégicos de Estados Unidos.

"El acuerdo cooperativo con JetBlue nos permitirá reforzar nuestros esfuerzos promocionales y apoyar el crecimiento sostenible de la actividad turística", afirmó la directora ejecutiva de la CTPR.

Por su parte, el presidente de JetBlue, Marty St. George, dijo que "Puerto Rico ha dado forma a la identidad de JetBlue durante más de dos décadas".

"Nuestras nuevas rutas profundizan aún más nuestro compromiso con la isla y con las comunidades que han sido parte de la historia de JetBlue desde el 2002", subrayó el ejecutivo.

Las nuevas rutas operarán con diferentes frecuencias según la demanda de cada mercado: Philadelphia contará con servicio diario, mientras que Jacksonville, Buffalo y Norfolk operarán cuatro veces por semana, y Richmond tendrá tres frecuencias semanales.

Estos nuevos trayectos permitirán fortalecer el flujo de pasajeros y mejorar de manera significativa la conectividad entre Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos.