Plaguicidas en España: menos uso en casa pero continua la exportación a países vulnerables

La coordinadora de campaña de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace, Helena Moreno, habla de "hipocresía escandalosa", ya que en España están prohibidos por ser dañinos para los campos, la gente que trabaja en la agricultura, la naturaleza... "y, sin embargo, permitimos su exportación”, dice.

Una investigación de Greenpeace y la ONG Public Eye subraya que España aprobó en 2024 la exportación de casi 12.900 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE a países como Marruecos, Brasil, Sudáfrica, Guatemala o Ucrania: más del doble que en 2018, primer año con datos completos disponibles.

En paralelo y de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), en 2023 la comercialización de productos fitosanitarios dentro del territorio se redujo un 6 %, tendencia sostenida desde hace años.

“La contaminación debido a la exposición química en general y a los pesticidas en particular es una de las mayores causas de preocupación mundial", denuncia el coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción, Koldo Hernández, "porque está produciendo una crisis en la biodiversidad”.

Greenpeace asegura que la estrategia 'De la granja a la mesa', aprobada en 2020 como parte del Pacto Verde de la Comisión Europea, no se está cumpliendo, al menos en lo relativo a “reducir un 50 % el uso y riesgo de plaguicidas químicos y un 50 % del uso de los plaguicidas más peligrosos” con vistas a 2030.

Bruselas adoptó una estrategia específica de sostenibilidad para las sustancias químicas que pretendía “garantizar que los productos químicos peligrosos prohibidos en la UE no se produzcan para la exportación, incluso modificando la legislación pertinente cuando sea necesario” pero este propósito, según Montero, no solo no se ha materializado, sino que "las cifras han empeorado mucho”.

De hecho, la investigación de Greenpeace asevera que España exportó plaguicidas con 22 sustancias químicas prohibidas en el territorio nacional, incluyendo el Mancozeb, un fungicida vetado tras descubrirse su toxicidad para la reproducción humana.

Ecologistas en Acción también había denunciado la situación en su informe 'Directo a tus hormonas' que confirmaba los datos del programa de control de residuos de plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, según la cual en 2023 la población española estuvo expuesta al menos a 130 de estos productos en sus alimentos cotidianos.

El análisis de los ecologistas confirmaba la presencia de 60 sustancias no autorizadas por la UE, 49 disruptores endocrinos, 15 "candidatas a ser sustituidas por sus efectos cancerígenos" y otras 15 causantes de "graves problemas de salud".

Por ello, Hernández cuestiona que la prohibición de estos químicos se limite al territorio europeo pero no afecte a su fabricación y exportación hacia otros países. Entre otras cosas porque "esos pesticidas que no queremos aquí vuelven a nosotros en los alimentos de los países a los que exportamos", remarca, en un trayecto que describe como "la vuelta al mundo en 80 pesticidas”.

Helena Moreno insiste en que la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea busca "otorgar aprobaciones a plaguicidas sin límite de tiempo", eliminando la norma actual que establece que todos los químicos aprobados deben ser reevaluados periódicamente.

Por eso demanda una legislación europea "que obligue a los Estados a que no exporten plaguicidas prohibidos aquí y que sea común, para que no vaya cada uno por su cuenta”.