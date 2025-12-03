Redefinen el papel, a veces caótico, de los neutrófilos, primera línea del sistema inmune

A pesar de la importancia de los neutrófilos para la salud, hasta ahora se sabe muy poco sobre cómo funcionan en realidad; por qué son los primeros en llegar para intentar controlar una anomalía en el organismo, pero también por qué pueden llegar a causar un empeoramiento de la situación clínica cuando reaccionan de una manera exagerada.

Para entender esta complejidad, un consorcio internacional liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) español, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Yale (en EEUU) y la Universidad Westlake (en China)) ha desarrollado NeuMap, el primer mapa global que describe cómo se organizan estos glóbulos blancos a lo largo de tejidos, en las diferentes etapas de la vida y ante las enfermedades; hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Nature.

Los neutrófilos son capaces de combatir a los patógenos y en muchas ocasiones son imprescindibles para sobrevivir a una enfermedad, pero cuando se descontrolan pueden incluso empeorarla, como se ha comprobado en muchos casos graves de covid-19, en infartos o en enfermedades inflamatorias crónicas.

Con el nuevo mapa que ha diseñado este equipo internacional, bautizado como 'NeuMap', la comunidad científica dispone por primera vez de una guía clara para desentrañar la enorme complejidad de los neutrófilos, lo que abre una nueva etapa en la comprensión y el control del sistema inmunitario, cómo cambian según el tejido en el que se encuentran o cómo contribuyen tanto a la defensa como a enfermedades inflamatorias, cardiovasculares o cáncer.

El estudio analiza más de un millón de células mediante tecnologías de secuenciación de última generación, ha destacado el Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (CNIC) en una nota difundida hoy.

“Lo más sorprendente -ha explicado Iván Ballesteros , profesor del Departamento de Neurociencia y Ciencias Biomédicas y de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Carlos III e investigador del CNIC, -es que cada neutrófilo vive apenas unas horas, pero juntos mantienen una arquitectura estable durante toda la vida", y ha señalado que es "un patrón que emerge del caos; comprender esta lógica abre nuevas vías para aprender a guiar la inmunidad hacia la curación”.

El trabajo también muestra que, hasta ahora, la falta de una referencia clara había limitado la capacidad de interpretar el papel real de estas células.

Los estudios previos estaban muy centrados en enfermedades concretas, como el cáncer o las infecciones, ha explicado el investigador de la Universidad de Yale y del CNIC Andrés Hidalgo, y ha valorado que en este trabajo los científicos han logrado reunir una gran variedad de condiciones, desde el embarazo y el desarrollo fetal hasta infecciones, cáncer, infarto o envejecimiento.

”Al integrar todos estos datos hemos podido observar cómo los neutrófilos siguen patrones comunes a pesar de su aparente diversidad”, ha explicado en la misma nota Daniela Cerezo-Wallis, investigadora en la Universidad de Yale y firmante también del trabajo.

Los análisis entre especies, ha precisado la investigadora del CNIC Andrea Rubio-Ponce muestran que muchos de estos programas celulares son sorprendentemente similares en ratón y humano, lo que según los científicos que han mapeado los neutrófilos facilita mucho trasladar los hallazgos a estudios clínicos y puede acelerar el desarrollo de biomarcadores y nuevas terapias.

Además de ordenar un campo tradicionalmente fragmentado, 'NeuMap' ofrece una herramienta práctica que permitirá a la comunidad científica identificar qué tipos de neutrófilos están presentes en una enfermedad y qué función podrían desempeñar.

El nuevo 'mapa', para cuya elaboración se ha contando con financiación de numerosas administraciones e instituciones españolas e internacionales, será un recurso de libre acceso para investigadores de todo el mundo.